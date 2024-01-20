معالجة التشوه البصري في محافظة الرس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت بلدية محافظة الرس التابعة لأمانة منطقة القصيم لعام 2023م، أعمالها الميدانية في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، حيث شملت تركيب وصيانة عدد 804 من أعمدة الإنارة، وصيانة طبقات الإسفلت بطول 60.420 م2، و26.250 م2 صيانة الأرصفة والممرات، ورفع 86 سيارة تالفة، و287.500م2 دهانات الطرق والممرات، ورفع 37.010 طنا من النفايات الصلبة، ويأتي ذلك ضمن برامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. وتؤكد الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة التي تسهم في الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة وتعزيز جودة الحياة.

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