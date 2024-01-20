إصدار 11 مخالفة في المباني تحت الإنشاء بجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة أبو عريش خلال الشهر الماضي 39 جولة رقابية إنشائية داخل الأحياء السكنية بالمحافظة والقرى التابعة لها، لرصد المخالفات الإنشائية والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية، ضمن جهودها في الرقابة على المباني والمنشآت، والحد من مخالفات البناء، ورفع مستوى جودة المشروعات. وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد حكمي أن الفرق الميدانية الرقابية أصدرت خلال الجولات 11 مخالفة إنشائية مرتبطة بأعمال البناء، مبينا أن عدد طلبات الرخص الإنشائية المعتمدة بلغ 57 طلبا، فيما بلغ عدد شهادات الإشغال 18 شهادة. الجولات الرقابية: المحافظة على المظهر العام.

إزالة أي مخالفات.

متابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية.

التأكد من مطابقتها للتراخيص.

الالتزام بجميع مواصفات البناء.

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