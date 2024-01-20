رصد مستجدات التقويم والترميم وطب الأسنان الرقمي

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ويمثل المؤتمر حدثا سنويا إقليميا في مجال طب ورعاية الأسنان على مستوى الشرق الأوسط، ويقدم إضافة ثرية لقادة طب الأسنان محليا ودوليا وكافة أخصائيي وخبراء ومقدمي خدمات طب الأسنان ويستهدف الأكاديميين، وطلبة طب الأسنان، والمساندين في القطاعين العام والخاص.
واستضافت هذه النسخة من المؤتمر 96 متحدثا متخصصا من مختلف دول العالم في مختلف تخصصات طب الأسنان، إضافة إلى متحدثين من الاستشاريين السعوديين من الجامعات السعودية والقطاعات الصحية المختلفة؛ لمناقشة آخر المستجدات في طب الأسنان.
ويتضمن المؤتمر 23 جلسة علمية، و92 محاضرة، و39 ورشة عمل في مختلف تخصصات طب الأسنان.
ويقدم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2024م معالجة متنوعة للتحديات الرئيسة والموضوعات المستجدة في طب الأسنان التجميلي. وطب الأسنان الترميمي والتعويضات السنية وزراعة الأسنان وطب الأسنان وطب الأسنان الرقمي.
كما يدعم المؤتمر تطورات العلاج وتحديات أمراض اللثة، طب الأطفال، تقويم الأسنان، إدارة الممارسة ومكافحة العدوى. فضلا عن جلسات علمية موازية لمساعدي الأسنان وأخصائي صحة الأسنان.
وسيمكن ذلك فريق طب الأسنان المشارك من التفوق في تقديم أفضل رعاية للأسنان في العالم.
أرقام من المؤتمر:
96 متحدثا متخصصا
23 جلسة علمية
92 محاضرة
39 ورشة عمل
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