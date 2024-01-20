مبادرات لتعزيز بيئة العمل المحفزة للإبداع بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود عددا من المبادرات المهمة التي تعزز بيئة العمل الجاذبة والمحفزة للإبداع والإنجاز، وتحقق الانتماء الوظيفي، وتسهم في تحسين مستوى الإنتاجية.

وتفقد الداود أمس الأول، بلدية مركز عسفان برفقة عدد من المسؤولين بالأمانة، وذلك ضمن جولاته التفقدية للوقوف على سير الأعمال ومتابعة المشاريع البلدية والخطط التنموية لتطوير المحافظات والمراكز، والالتقاء بالمواطنين.

كما دشن خلال الزيارة التفقدية عددا من المشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية في المنطقة، منها حديقة عسفان على مساحة 11.079 م 2، ومشروع السارية على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة بارتفاع 80 مترا طوليا وعدد من المشاريع الاستثمارية.

وفي نهاية زيارته، التقى أمين العاصمة المقدسة، أهالي المركز ومديري الإدارات الحكومية وعددا من المستثمرين، مستمعا للتحديات التي تواجه المركز وتذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتعزيز القدرة التنافسية؛ مما يسهم في تحقيق ودعم مستهدفات الحراك الاقتصادي، مؤكدا أن هذه المشاريع التنموية تعزز جودة الحياة، وتسهم في تطوير الخدمات وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة لمواكبة الحراك الاقتصادي والارتقاء بالخدمات البلدية.

جولة أمين العاصمة المقدسة: