46 حالة انتحار في المستشفيات خلال 10 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة 46 حالة انتحار وقعت في المستشفيات الحكومية خلال 10 سنوات، منها 41 حالة للمرضى المنومين، و5 حالات انتحار بين الموظفين والزوار والمراقبين.

وحسب دراسة حديثة في المملكة، فإن حالات انتحار المرضى المنومين في المستشفيات العامة بلغت 74%، مقارنة بحالات الانتحار في المستشفيات المتخصصة بالأمراض النفسية والعقلية، والتي بلغت 26%.

وأصدرت وزارة الصحة دليلا للوقاية من الانتحار، تضمن برتوكولا موحدا للعاملين في مختلف القطاعات الصحية، لتقييم ومساعدة المرضى المعرضين لخطر الانتحار، ولا سيما في المستشفيات العامة.

وتشير حالات الانتحار الواردة في الدليل إلى ضرورة تثقيف الموظفين، لإجراء التقييم للمرضى النفسيين والانتحاريين المعرضين للخطر.

طريقة الانتحار

الشنق أكثر طرق الانتحار شيوعا بنسبة 60%.

القفز من النوافذ 27%.

التعرض للقطع بأدوات حادة 13%.

وقت الانتحار

59 % من الحالات حدثت في الوقت الحرج في المناوبات المسائية والليلية.

41 % من الحالات حدثت خلال هذه المناوبات المناوبات الصباحية.

معدلات الانتحار من 2011 ـ 2020

الشرقية 10 حالات انتحار

جدة 8 حالات

الرياض 6 حالات

الطائف 5 حالات

مكة المكرمة 4 حالات

عسير 3 حالات

جازان حالتان

الجوف حالتان

المدينة المنورة حالتان

حالة انتحار في (الباحة، حائل، القصيم، القنفذة)

اتجاهات معدلات الانتحار