ميدالية برونزية لتعليم تبوك في اللغة العربية

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وحقق الطالب محمد العنزي من ثانوية رياض الصالحين؛ والطالبة سما العثماني من المتوسطة الـ30 المركز الثالث في المسابقة والميداليات البرونزية.
وبارك المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد القعير، للطالب والطالبة ومدرستيهما وأسرتيهما، متمنيا لجميع الأبناء الطلبة التوفيق والنجاح وتحقيق المراكز المتقدمة، مهنئا فريق العمل من الشؤون التعليمية على هذا الإنجاز والتميز.
يذكر أن هذه المسابقة تأتي بصفتها برنامجا وزاريا تنافسيا في آداب اللغة العربية وفنونها، شارك فيها 43 طالبا وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، يمثلون إدارات التعليم في المملكة، وتهدف إلى تعميق الاعتزاز بالهوية الوطنية وما تجسده اللغة العربية باعتبارها ركيزة من ركائز هذه الهوية، إضافة إلى اكتشاف وتنمية المواهب والملكات اللغوية والأدبية لدى الطلبة.
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