«صحتك بخطوتك» مبادرة للدراجات الهوائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت بمدينة تبوك أمس الأول مبادرة «صحتك بخطوتك» للدراجات الهوائية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للدراجات، بمشاركة 20 متسابقا، وذلك بمتنزه الأمير فهد بن سلطان. وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة بتبوك عبدالعزيز بن عبود، أن هذه المبادرة هي إحدى الفعاليات التي تنظمها وزارة الرياضة، ممثلة في الاتحاد السعودي للدراجات، بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وتهدف إلى تفعيل هواية الدراجات الهوائية بالمجتمع، ورفع مستوى رياضة الدراجات في المنطقة، لمواكبة رؤية المملكة 2030 في تمكين الهواة من الدراجات الهوائية لممارسة هواياتهم.

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