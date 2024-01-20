دعوة الطلاب للتسجيل في مسابقة كانجارو للرياضيات العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت إدارة تعليم منطقة تبوك الطلاب والطالبات إلى التسجيل في مسابقة «كانجارو» العالمية للرياضيات 2024، والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأوضحت الإدارة أن الفئة المستهدفة هي صفوف (الثالث، الرابع، الخامس، السادس الابتدائي)، وصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، وآخر موعد للتسجيل 28 فبراير المقبل.

وأشارت إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، والمساعدة في تطبيق الرياضيات في قوانين الطبيعة والأنشطة الحياتية، وتطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة خلال التفكير، وانضمام المميزين لفريق الرياضيات السعودي للمشاركة في المسابقات الدولية.

إضافة إلى ترسيخ أهمية تعليم الرياضيات في كل جزء من أجزاء العالم.