شكرا لقرائتكم خبر دعوة الطلاب للتسجيل في مسابقة كانجارو للرياضيات العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الإدارة أن الفئة المستهدفة هي صفوف (الثالث، الرابع، الخامس، السادس الابتدائي)، وصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، وآخر موعد للتسجيل 28 فبراير المقبل.
وأشارت إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، والمساعدة في تطبيق الرياضيات في قوانين الطبيعة والأنشطة الحياتية، وتطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة خلال التفكير، وانضمام المميزين لفريق الرياضيات السعودي للمشاركة في المسابقات الدولية.
إضافة إلى ترسيخ أهمية تعليم الرياضيات في كل جزء من أجزاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة الطلاب للتسجيل في مسابقة كانجارو للرياضيات العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.