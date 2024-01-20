مهرجان البن في المخواة يستهوي الأطفال بالألعاب الحركية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد مسرح مهرجان البن الثاني بمحافظة المخواة إقبالا لافتا من الأطفال في المسابقات والألعاب الحركية وألعاب الكرنفال، الحر، إضافة إلى تعلم الزراعة ورسم الوجوه. وتأتي إقامة ركن الطفل تعزيزا لجهود فرع وزارة المياه والزراعة، للإسهام في أن يكون المهرجان نقطة جذب للأسرة وأطفالهم لزيارة المهرجان، وتعريفهم بأقسامه وأركانه المتعددة. وأكد زوار المهرجان أن مسرح الطفل بالمهرجان يُعد من الوسائل التربوية والتعليمية، التي تسهم في تنمية الطفل فكريا واجتماعيا ونفسيا وعلميا ولغويا، خلال تنفيذ كثير من الفعاليات التي تتضمن إشراكهم مع أبنائهم في المسرح.

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