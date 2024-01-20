شكرا لقرائتكم خبر التخييم في براري رفحاء وسط الأجواء الربيعية تجربة استثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبحت مواقع الربيع في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية وجهات جذب بارزة لخوض تجارب ممتعة في الأجواء الربيعية التي أضفت كساء أخضر ممزوجا بلون الخزامى البنفسجي والأعشاب الأخرى التي تفرش أرض صحاري المنطقة لاستقبال ضيوف الربيع، مما منح المتنزهين خيارات متنوعة بين التخييم وسط رياض مكسوة بالنباتات العطرية والأعشاب الخضراء، أو التنزه في الأماكن الرملية المكسوة بالخزامى والنباتات المتنوعة الأخرى.

وتحظى «المكشات» بالتجربة الأكثر رواجا في هذه الأوقات الربيعية الباردة وتتنوع جلسات المتنزهين ما بين التخييم كتجربة ممتعة في أوقات الربيع والجو البارد مع شبة النار، حيث تبدأ فعاليات التخييم بالتجول نهارا في الفيافي والمنتجعات الصحراوية الطبيعية بتضاريسها المتنوعة جغرافيا من هضاب وأودية وسهول وفياض ونفود والاستمتاع بما تكتنزه من ربيع متنوع، وعندما يحل المساء يعودون لمخيماتهم مع شبة الضوء وتناول القهوة وتبادل الأحاديث، والشروع بإعداد وجبة العشاء بالطهو أو الشواء في أجواء ربيعية ممتعة.

يذكر أن منطقة الحدود الشمالية تشتهر بتعدد الأعشاب البرية الفريدة مثل: الزعتر، البعيثران، الرمث، الأقحوان، الجهق، الخزامى، النفل، الشيح، القيصوم، الجعد، الصفار، الربلة، المليح، الجريد، الخبيز، الحوذان، والحمباز، وأنواع أخرى من النباتات التي تزين المكان على مد النظر، إضافة إلى ظهور الفقع هذه الأيام بكميات قليلة.