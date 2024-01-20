التخييم في براري رفحاء وسط الأجواء الربيعية تجربة استثنائية

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وتحظى «المكشات» بالتجربة الأكثر رواجا في هذه الأوقات الربيعية الباردة وتتنوع جلسات المتنزهين ما بين التخييم كتجربة ممتعة في أوقات الربيع والجو البارد مع شبة النار، حيث تبدأ فعاليات التخييم بالتجول نهارا في الفيافي والمنتجعات الصحراوية الطبيعية بتضاريسها المتنوعة جغرافيا من هضاب وأودية وسهول وفياض ونفود والاستمتاع بما تكتنزه من ربيع متنوع، وعندما يحل المساء يعودون لمخيماتهم مع شبة الضوء وتناول القهوة وتبادل الأحاديث، والشروع بإعداد وجبة العشاء بالطهو أو الشواء في أجواء ربيعية ممتعة.
يذكر أن منطقة الحدود الشمالية تشتهر بتعدد الأعشاب البرية الفريدة مثل: الزعتر، البعيثران، الرمث، الأقحوان، الجهق، الخزامى، النفل، الشيح، القيصوم، الجعد، الصفار، الربلة، المليح، الجريد، الخبيز، الحوذان، والحمباز، وأنواع أخرى من النباتات التي تزين المكان على مد النظر، إضافة إلى ظهور الفقع هذه الأيام بكميات قليلة.
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