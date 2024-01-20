ما هي التخصصات المؤهلة للحصول على إقامة كفاءة استثنائية

ويستهدف هذا المنتج الكفاءات العلمية، الإدارية، والبحثية، ممن لديهم قدرات وخبرات متميزة يمكنها الإسهام في تعزيز القدرات المحلية، وتبادل الخبرات.
حيث تسعى المملكة إلى احتضان أفضل العقول من كل أنحاء العالم للإقامة والعمل لتعزيز التنمية، والإبداع، والاستثمار في الكوادر البشرية، ويعمل المنتج على دعم استقرار المقيمين المستفيدين في المجتمع السعودي.
ويمكن معرفة التخصصات من خلال الدخول على الرابط (اضغط هنا).
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