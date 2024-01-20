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تراند اليوم : "يعبر عن مكانة المملكة العالمية" ".. شاهد: أول تعليق من الأمير عبد الرحمن بن مساعد على حفل "Joy Awards" بالرياض

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صحيفة الخليج 365 : علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على أهمية حفل "Joy Awards 2024"، على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وقال الأمير عبد الرحمن، أثناء حضوره الحفل، إن حفل "Joy Awards" يعبر عن المكانة التي وصلت لها المملكة العربية ، حيث أصبحت محط أنظار العالم في كل مجال، في والسياحة والثقافة والترفيه.

وأضاف أن الحدث ينظمه هيئة الترفيه للمستشار تركي آل الشيخ، الذي كان دائمًا صديقًا للنجاح، ويعتبر الحفل حدثًا عالميًا بكل المقاييس.

ووجه رسالة للشباب الناشئين قائلًا: الآن أصبح المجال مهيأ لأي صاحب موهبة، لأن التكريم موجود والإمكانات متاحة والمناخ مفتوح، وأي أحد مبدع لديه فرصة كبيرة بأن يظهر إبداعه، ويتلقى التقدير عليه.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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