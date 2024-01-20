تراند اليوم : شاهد: ضابط عراقي برتبة مقدم يصفع ضابطا آخر برتبة عقيد والأخير ينهار بالبكاء

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام ضابط عراقي برتبة مقدم بصفع ضابط آخر برتبة عقيد، فيما انهار الأخير بالبكاء.

وأظهر الفيديو ضابط برتبة مقدم يمسك ملف ويتحدث بشكل حاد مع ضابط برتبة عقيد ، وقام الأول بصفع الأخير مرتين على وجهه ثم قام بالاعتداء عليه بالضرب على ظهره.

وأبان الفيديو الضابط الذي تعرض للضرب وهو يدخل في نوبة بكاء ويتساءل عن سبب الاعتداء عليه بالضرب، فيما قال له الضابط المعتدي "روح اشتكي".

من جهتها أصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا قالت فيه : أن : "وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، وجه بإيداع الضابطين اللذين ظهرا بمقطع الفيديو بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيق بحقهما للوقوف على حقيقة ما حدث ومحاسبتهما وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري".