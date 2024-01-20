شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 6 أشخاص بتهمة الدعوة إلى تجمع نتج عنه إثارة نعرات قبلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة منطقة الرياض، 6 أشخاص، بتهمة الدعوة إلى تجمع نتج عنه إثارة نعرات قبلية.

وأفاد "الأمن العام"، على منصة إكس، اليوم السبت، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على 6 أشخاص، لدعوتهم إلى تجمع في مقهيين نتج عنه إثارة نعرات قبلية.

