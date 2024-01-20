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الرياض.. ضبط 6 أشخاص بتهمة الدعوة إلى تجمع نتج عنه إثارة نعرات قبلية

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الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة منطقة الرياض، 6 أشخاص، بتهمة الدعوة إلى تجمع نتج عنه إثارة نعرات قبلية.
وأفاد "الأمن العام"، على منصة إكس، اليوم السبت، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على 6 أشخاص، لدعوتهم إلى تجمع في مقهيين نتج عنه إثارة نعرات قبلية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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