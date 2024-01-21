شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو مصطفى الفقي يكشف عن هدية ذهبية حصل عليها من صدام حسين وما فعله به الرئيس مبارك بسببها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف المفكر السياسي المصري، الدكتور مصطفى الفقي، عن لحظة فريدة من نوعها حدثت في تاريخه، حين قدم له الرئيس العراقي الراحل صدام حسين هدية مميزة، وذلك وفقًا لما أفصح عنه خلال مشاركته في برنامج “الصندوق الأسود”.

فيديو مصطفى الفقي يكشف عن هدية ذهبية

في تصريحاته، أفاد “الفقي” أن صدام حسين قدم له مسدسًا ذهبيًا كهدية، لتتكشف مفاجأة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي تسائل عن مصير هذه الهدية، مرجحًا فكرة أن يكون “الفقي” يخشى استخدام المسدس. وبشكل ذكي، قرر “الفقي” تسليم الهدية إلى قائد الحرس.

وفي لفتة فكاهية، قال “الفقي” إنه رد على مبارك بذكاء، حينما قدم له الساعة الذهبية التي حصل عليها، قائلًا: “وهو يعطيني الساعة الذهبية، وتبادلت الهدايا مع قائد الحرس، حيث أخذ المسدس وأنا حصلت على الساعة، لأن لها منفعة أفضل من المسدس”.

وبالرغم من أن البحرين ليست دولة غنية، إلا أنها برزت بكرمها وكريمة هداياها. وبشكل طريف، شارك “الفقي” تجربة أخرى في البحرين، حيث أشاد بكرمهم قائلاً: “مرة كنا في البحرين في انتظار الدخول لجلالة الملك، وسألوني تفتكر في هدايا، وقلت لهم إن الساعة آتية لا ريب فيها، وبالفعل كانوا فيهم عطاء”.

وفي ختام حديثه، لاحظ “الفقي” الفرق بين تلك الأيام والوقت الحالي، حيث أشار بسخرية: “دلوقتي يتم منح بلح وتمر”، موضحًا التحول الكوميدي في هدايا اليوم.