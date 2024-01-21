تراند اليوم : مسؤول مصري يكشف سبب رفع المخابز أسعار الخبز السياحي بنسبة 33%

صحيفة الخليج 365: كشف المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرف التجارية في مصر، خالد صبري، عن سبب رفع المخابز أسعار الخبز السياحي بنسبة 33%.

مستويات قياسية

وقال صبري، إن أسعار طن الدقيق قفزت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة إلى مستويات قياسية قرب 19 ألف جنيه للطن مقارنة بنحو 15.5 ألف جنيه نهاية ديسمبر الماضي، وفق "العربية نت".

المخابز السياحية

وتابع صبري: وزارة التموين أوقفت قبل 10 أيام الحصص اليومية للمخابز السياحية بواقع (5 أجولة وزن 50 كيلوجرام للجوال)، والتي كانت تحصل عليها المخابز المرخصة طوال عام مضى كحصة تموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن لمساعدتها على تخفيض التكاليف، وتثبيت الأسعار.

الخبز السياحي

الجدير بالذكر طبقت مخابز مصرية قبل أيام زيادة على أسعار الخبز السياحي تتجاوز 33% للأوزان فوق 90 غراما للرغيف ليسجل 2 جنيه.