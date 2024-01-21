التعليم تمنع خروج المعلم والمعلمة أثناء أوقات الدراسة لهذه الأسباب

وجهت وزارة التعليم جميع المدارس بضرورة تفعيل الإشراف المدرسي ومنع خروج المعلمين والمعلمات أثناء الدوام الرسمي، وذلك لضمان سلامة الطلاب والطالبات.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام المعلمين والمعلمات بالاستفادة من وقت فراغهم بتصحيح الواجبات والاختبارات، وعدم الخروج من المدرسة إلا بعد التأكد من خلو المدرسة من الطلاب والطالبات.

كما أكدت الوزارة على ضرورة عدم السماح للطلاب والطالبات بالبقاء في الأماكن المكشوفة المعرضة للشمس أثناء الطابور الصباحي والفسح والخروج من المدرسة.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية من وزارة التعليم لضمان سلامة الطلاب والطالبات، وتوفير البيئة التعليمية الآمنة لهم.

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