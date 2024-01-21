شكرا لمتابعة خبر عن محامي يوجه نصائح للراغبين في تأجير السيارات لتفادي مشكلات عقود التأجير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏وجه المحامي نايف المطيري نصائح للراغبين في تأجير السيارات لتفادي مشكلات عقود التأجير.

وقال المطيري بأنه لابد من الحرص على التأجير من شركات معتمدة لتأجير السيارات، والتعرف على التغطية التأمينية من موظف الشركة.

وأضاف المطيري بأن هناك بعض العقوبات والمخالفات على المكاتب المرخص لها التي تمتنع عن تأجير السيارات لكبار السن، وتصل قيمة المخالفة إلى 4 آلاف ريال.

وتابع المطيري أنه لا يحق قانونا لمكاتب تأجير السيارات تحديد حد أقصى للسن لتأجير السيارات.