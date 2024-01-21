تراند اليوم : "الكنز المفقود".. بالفيديو: الخضيري يكشف عن نوع من الحليب يخفض السكر ويمنع حساسية اللاكتوز وتهيج القولون

صحيفة الخليج 365: قال المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، إن حليب الإبل يعتبر الكنز المفقود، ويجب أن يتم التركيز عليه في مراكز الأبحاث لنواحي علاجية وغذائية.

حليب الإبل

وأكمل الخضيري خلال لقاء ببرنامج "اليوم": اكتشف بعض الأباء أن حليب الإبل يكفي عن كل الأغذية التي يتناولها الشخص.

الراعي وصاحب الإبل

وأوضح: الراعي وصاحب الإبل يبقى 5 أيام بعيدا عن الأكل، ويكتفي بحليب الإبل وصحتهم عالية ويعمرون طويلاً.

البقر والماعز

وتابع: اكتشف الآباء أن حليب الإبل غني بالمواد الغذائية سواء للأطفال أو للكبار بدرجة تفوق 3 أضعاف العناصر الموجودة في حليب البقر والماعز.

الحساسية والقولون

وأشار: حليب الإبل يمنع حساسية اللاكتوز وتهيج القولون الذي يحصل أحياناً من حليب البقر، موضحا: أجريت أبحاث في مختبراتنا تؤكد أن حليب الإبل يحوي أنسولين في تركيبته وإحدى الدراسات الأخرى أثبتت أن لمدة شهر 500 ملي خفض السكر التراكمي لدى هذه الفئة.