أمطار متوسطة في عسير وجازان والباحة

تعرضت أجزاء من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، منذ ساعات الصباح الباكر، لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد. في حين تكّون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وتلبدت السماء بالغيوم، وتخللتها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض، خاصة الجنوبية منها.

وتسببت الأمطار في تدني مستوى رؤية قائدي المركبات بسبب الضباب الكثيف، وكذلك جريان عدد من الأودية. كما ارتفع منسوب المياه بعدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وداخل الأحياء السكنية.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكّون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى أعلى من مترين، مع تكّون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج، مع تكّون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

مواقع ممطرة

* عسير

أبها

أحد رفيدة

الحرجة

الربوعة

خميس مشيط

سراة عبيدة

ظهران الجنوب

* جازان

أبو عريش

الدرب

أحد المسارحة

الطوال

الفطيحة

صامطة

صبيا

ضمد

* الباحة

العقيق

بلجرشي

القرى

بني حسن

المندق

المخواة

قلوة

غامد الزناد