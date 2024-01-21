شكرا لقرائتكم خبر عن احذر منه .. هذا النوع من المكسرات يحتوي على سم قاتل سيقودك للقبر؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اللوز المر هو نوع من اللوز يحتوي على نسبة عالية من مركب الأميجدالين، وهو مركب سام يمكن أن يكون ضارًا للإنسان إذا تم تناوله بكميات كبيرة. إليك بعض النقاط المهمة حول خطورة تناول اللوز المر:

1. السمية: اللوز المر يحتوي على مركب الأميجدالين الذي يمكن أن يكون سامًا إذا تم تناوله بكميات كبيرة. يمكن أن يسبب الأميجدالين أعراضًا مثل الغثيان والقيء وآلام المعدة والإسهال.

2. التحضير السليم: بعض الثقافات تستخدم اللوز المر في تحضير بعض الأطباق التقليدية، مثل بعض أنواع الحلويات. ومع ذلك، يجب أن يتم التحضير بعناية للتأكد من إزالة معظم الأميجدالين قبل تناوله.

3. الحساسية: بعض الأشخاص قد يكونون حساسين للأميجدالين وقد يظهر لديهم رد فعل تحسسي عند تناول اللوز المر، ويمكن أن يتمثل هذا في طفح جلدي أو حكة أو صعوبة في التنفس.

4. التوجيهات الغذائية: توصي الهيئات الصحية بتجنب تناول اللوز المر بشكل عام، خاصةً إذا كان غير معالج أو غير محضر بشكل سليم. يُفضل تناول اللوز الحلو ذو النكهة الطبيعية والمأكولات الأخرى التي تحتوي على اللوز بشكل آمن.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض غير طبيعية بعد تناول اللوز المر أو أي نوع آخر من اللوز، التوقف عن تناوله والتشاور مع الطبيب لتقييم الوضع وتشخيص أي حساسية أو تفاعل سام.