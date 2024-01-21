4 مستويات لأداء المدارس وتجويد التعليم

حدد دليل وزارة التعليم للنموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدرسة الجديد، نحو 4 مستويات لأداء المدارس بعد التقويم الخارجي، وأتبعها بـ 4 خطط متنوعة، ووضع أدوارًا لمكاتب التعليم، ومهام لها بعد الانتهاء من جميع عمليات التقويم المدرسي وفقا لمستوى أداء المدارس.

وشدد الدليل على سعي الوزارة إلى تجويد العمليات الإدارية والفنية في مكونات النظام التعليمي كافة، وتبني خططها الإستراتيجية لرفع كفاءة الأداء، وتحقيق النتائج المرجوة من العملية التعليمية.

متطلبات التحسين

تسعى الوزارة إلى تمكين المدرسة باعتبارها نواة التطوير، والتعامل معها كوحدة تعليمية متكاملة، تملك الموارد البشرية القادرة على تحقيق أهدافها المرسومة، كما يعد تمكين المدرسة حجر الزاوية، في النظم المدرسية المتفوقة، وعملية حاسمة وضرورية لتطوير التعليم، وتحسين مستوى مخرجاته؛ مما يتطلب تقديم الدعم المخطط له والمناسب للمدرسة، وتضافر الجهود لتحقق أهدافها، موضحة أهمية إعادة النظر في النموذج الإشرافي ضمن رؤية معاصرة ومتجددة قادرة على دعم الأداء التعليمي في المدرسة، تتكامل فيها الأدوار مع المكونات الأخرى.

تحقيق أهداف

يعمل فيها الإشراف التربوي، وفق فلسفة، أن التطوير ينبع من داخل المدرسة وتتكامل أدوار المشرفين التربويين معها، والعمل على دعمها بكل وسائل التطوير وأدواته الممكنة التي تساعدها للقيام بمهامها وتحقيق أهدافها، والتطوير والتحسين الحقيقي هو الذي ينبع من المدرسة ويرتبط بحاجاتها الخاصة ويراعي، التحديات التي تواجهها وطبيعة بيئتها، ولكل مدرسة خطتها وإجراءاتها التي تراعي العوامل المؤثرة في كافة ومتطلبات التحسين وأهدافه.

مستويات لأداء المدارس

01- التهيئة: أقل من 50%، تتطلب تدخلات جوهرية، وخطة طوارئ من إدارة التعليم.

02- الانطلاق: من 50% إلى أقل 75%، تتطلب تحسينات كبيرة، وخطة تنفيذية من إدارة التعليم.

03- التقدم: من 75% إلى 90%، تتطلب تحسين مستمر، وخطة تحسين من المدرسة.

04- التميز: من 90% فأكثر، تتطلب استدامة وابتكار، وخطة استدامة من المدرسة.

أدوار ومهام لمكاتب التعليم

• مستوى التقدم والتميز:

01- المحافظة على مستوى التقدم الحالي.

02- نشر خبراتها في كيفية التغلب على التحديات للإفادة منها.

03- تحقيق أعلى المستويات في المجالات الأربعة.

• مستوى الانطلاق:

01- تحديد نقاط القوة وتعزيزها، ووضع خطط التعزيز.

02- تحديد نقاط الضعف، ورسم الخطط العلاجية للتحسين.

03- التخطيط لرفع الأداء للمستوى الأعلى.

• مستوى التهيئة:

01- دراسة نتائج التقويم الذاتي.

02- إعداد خطط التطوير والتحسين وفق معايير المجالات الأربعة.

03- ابتكار الحلول لرفع مستوى الأداء، ومناقشة سبل تحسين نواتج التعلم.

04- مناقشة التطوير المهني للمعلمين.

05- الرفع إلى شركة تطوير والجهات ذات العلاقة بكل ما يخص المعوقات العالقة التابعة للبيئة المدرسية، ومناقشة الحلول.