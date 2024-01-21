40 تحديا واجهتها الخطط الصحية

41% وفيات
كشف تقرير وزارة الصحة لعام 2022، نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير المعدية، والتي بلغت 41%، وخفض 28% عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية، وبلغت الأمراض المعدية المحددة التي حققت مستويات الخفض المستهدفة 75%، وتسجيل 20% انتشارًا للسمنة مقابل 12% للتدخين، كما تم ابتعاث 409 مبتعثًا، منهم 131 زمالة التخصص، و108 ماجستير، و72 بكالوريوس، و67 التخصص الدقيق، و24 دكتوراه، و7 تدريب.
69 % سلامة
بلغ إجمالي المستشفيات المحققة لمتطلبات السلامة 69%، وارتفعت خدمة المراجعين والمرضى في الطوارئ خلال 4 ساعات إلى 92%، وارتباط 152 مستشفى بخدمات مستشفى صحة الافتراضي، وبلغ إجمالي الممرضين السعوديين 90.509 ألف ممرض، وإجمالي زيارات المراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية 51.080.475 مليون زيارة، وتنفيذ 245 مستشفيات للرعاية الصحية المنزلية، وبلغ إجمالي المرضى المخدومين 69.854 ألف مريض، وبلغت التغطية بالتحصينات الأساسية 97.7%.
مليار إيرادات
بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية لوزارة الصحة 1.803.843.235.91 ريال، وتصدرت أجور العلاج المقدمة لحاملي الضمان الصحي الإيرادات الفعلية، حيث بلغت 778.769.155.65 ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات للجزاءات والغرامات 709.029.262.20 ريال، وبلغ إجمالي المباني المملوكة 2117 مبنى، والمباني المستأجرة 895 مبنى، والمباني الحكومية المستفاد منها بالتنسيق مع هيئة عقارات الدولة 24 مبنى.
تحديات صحية
تمثلت أبرز التحديات التي واجهت الصحة في ضعف البنية التحتية الرقمية بالمناطق الطرفية والنائية، ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض بالمبيدات الحشرية، والتغيرات المناخية وتأثيرها على نواقل المرض، وصعوبة استقطاب وتعيين الكوادر والاحتفاظ بها، ونقص في أجهزة أشعة الأسنان المتنقلة لإكمال العمليات بالمنازل، وتعثر المقاولين، وندرة الكوادر المؤهلة للالتحاق ببرنامج أمراض الدم الوراثية، وعدم اكتمال جاهزية البنية التحتية للمختبرات المرجعية لمراكز الرعاية الأولية، لتطبيق برنامج «عينتي»، وإحالات المرضى والحالات العكسية بين مستويات الرعاية الصحية، وتحديات في تكامل الأنظمة الرقمية الصحية.
- %28 خفض عدوى الدم.
- 529 إصابة مكتشفة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم.
- %82 جاهزية المناطق الصحية للمخاطر.
- %41 وفيات مبكرة ناتجة عن الأمراض غير المعدية.
- %20 انتشارًا للسمنة.
- %12 انتشارًا للتدخين.
- %69 تحقيق متطلبات السلامة بالمستشفيات.
- 90.5 ألف ممرض سعودي.
- 51 مليون زيارة للمراجعين.
- 2117 مبنى مملوك.
- 895 مبنى مستأجر.
- %98 التغطية بالتحصينات الأساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر 40 تحديا واجهتها الخطط الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.