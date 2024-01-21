40 تحديا واجهتها الخطط الصحية

وقف 40 تحديًا ضد خطط الصحة، استنفرت معه الوزارة في مواجهته ومعالجته، واكتشفت فحوصات الماموغرام لسرطان الثدي، والكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم 529 إصابة بالسرطان، منها 502 حالة سرطان ثدي للسيدات من 40 إلى 69 سنة، مقابل 27 حالة سرطان القولون والمستقيم، في وقت بلغت جاهزية المناطق الصحية لمواجهة المخاطر الصحية 82%.

41% وفيات

كشف تقرير وزارة الصحة لعام 2022، نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير المعدية، والتي بلغت 41%، وخفض 28% عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية، وبلغت الأمراض المعدية المحددة التي حققت مستويات الخفض المستهدفة 75%، وتسجيل 20% انتشارًا للسمنة مقابل 12% للتدخين، كما تم ابتعاث 409 مبتعثًا، منهم 131 زمالة التخصص، و108 ماجستير، و72 بكالوريوس، و67 التخصص الدقيق، و24 دكتوراه، و7 تدريب.

69 % سلامة

بلغ إجمالي المستشفيات المحققة لمتطلبات السلامة 69%، وارتفعت خدمة المراجعين والمرضى في الطوارئ خلال 4 ساعات إلى 92%، وارتباط 152 مستشفى بخدمات مستشفى صحة الافتراضي، وبلغ إجمالي الممرضين السعوديين 90.509 ألف ممرض، وإجمالي زيارات المراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية 51.080.475 مليون زيارة، وتنفيذ 245 مستشفيات للرعاية الصحية المنزلية، وبلغ إجمالي المرضى المخدومين 69.854 ألف مريض، وبلغت التغطية بالتحصينات الأساسية 97.7%.

مليار إيرادات

بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية لوزارة الصحة 1.803.843.235.91 ريال، وتصدرت أجور العلاج المقدمة لحاملي الضمان الصحي الإيرادات الفعلية، حيث بلغت 778.769.155.65 ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات للجزاءات والغرامات 709.029.262.20 ريال، وبلغ إجمالي المباني المملوكة 2117 مبنى، والمباني المستأجرة 895 مبنى، والمباني الحكومية المستفاد منها بالتنسيق مع هيئة عقارات الدولة 24 مبنى.

تحديات صحية

تمثلت أبرز التحديات التي واجهت الصحة في ضعف البنية التحتية الرقمية بالمناطق الطرفية والنائية، ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض بالمبيدات الحشرية، والتغيرات المناخية وتأثيرها على نواقل المرض، وصعوبة استقطاب وتعيين الكوادر والاحتفاظ بها، ونقص في أجهزة أشعة الأسنان المتنقلة لإكمال العمليات بالمنازل، وتعثر المقاولين، وندرة الكوادر المؤهلة للالتحاق ببرنامج أمراض الدم الوراثية، وعدم اكتمال جاهزية البنية التحتية للمختبرات المرجعية لمراكز الرعاية الأولية، لتطبيق برنامج «عينتي»، وإحالات المرضى والحالات العكسية بين مستويات الرعاية الصحية، وتحديات في تكامل الأنظمة الرقمية الصحية.

- %28 خفض عدوى الدم.

- 529 إصابة مكتشفة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم.

- %82 جاهزية المناطق الصحية للمخاطر.

- %41 وفيات مبكرة ناتجة عن الأمراض غير المعدية.

- %20 انتشارًا للسمنة.

- %12 انتشارًا للتدخين.

- %69 تحقيق متطلبات السلامة بالمستشفيات.

- 90.5 ألف ممرض سعودي.

- 51 مليون زيارة للمراجعين.

- 2117 مبنى مملوك.

- 895 مبنى مستأجر.

- %98 التغطية بالتحصينات الأساسية.