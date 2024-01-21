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تراند اليوم : الكويت.. تفاصيل الحكم على متهمين بخطف "فاشينستا" بالحيلة

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صحيفة الخليج 365: قضت محكمة الجنايات في الكويت بمعاقبة كويتيين اثنين بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية خطف فاشينستا بالحيلة والاعتداء عليها بالضرب. حسب "المجلس".

وصدر حكم بعد رفضهما دفع 400 ألف دينار للتنازل عنهما.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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