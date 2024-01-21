تراند اليوم : الكويت.. تفاصيل الحكم على متهمين بخطف "فاشينستا" بالحيلة

وصدر حكم بعد رفضهما دفع 400 ألف دينار للتنازل عنهما.

صحيفة الخليج 365: قضت محكمة الجنايات في الكويت بمعاقبة كويتيين اثنين بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية خطف فاشينستا بالحيلة والاعتداء عليها بالضرب. حسب "المجلس".

امير السيد

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