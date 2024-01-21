تراند اليوم : حفرة تحت الأرض.. تعرف على قصة المكان الذي يجتمع فيه نتنياهو ومجلس الحرب أسبوعياً لإدارة حرب غزة

صحيفة الخليج 365: يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب عدة مرات منذ السابع من أكتوبر الماضي فيما وصف بـ"الحفرة" أو "كرياه" كما يسمّيها الإسرائيليون لبحث كل تفاصيل الحرب على قطاع غزة.

الحفرة أو كرياه كما يسيمها الإسرائيليون هي قاعة مبنية على عمق عدة طبقات من مقر وزارة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، يتكرر نزول رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إليها مع مجلس حربه أسبوعيا تقريبا حسب "العربية.نت"..

وتعد منطقة وسط مدينة تل أبيب، وتتألف من الجزء الشمالي لقاعدة عسكرية والجزء الجنوبي ذي الطابع المدني، وتمتد إلى منطقة الاستيطان في شارع كابلان.

"الحفرة" توجد في مكان سري تحت الأرض بمنطقة في وسط تل أبيب، التي تضم المركز الحكومي لمنطقة تل أبيب وقاعدة قوات الدفاع الإسرائيلية الرئيسية، معسكر رابين سمي باسم إسحاق رابين. وهي إحدى القواعد الأولى لقوات الدفاع الإسرائيلية، وكانت بمثابة مقر قيادة الجيش منذ تأسيسها في عام 1948.

وتضم المنطقة الأوسع لـ"الكرياه" بشكل عام مقر الحكومة الإسرائيلية والقاعدة المركزية للجيش الذي يشمل وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة، وغرفة العمليات، والقوات الجوية والبحرية، ومكاتب أخرى للإدارة الحكومية.