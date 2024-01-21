شكرا لقرائتكم خبر عن خفقان القلب ونبض الرأس.. 4 أعراض تنذر بالخطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف البروفيسور في طب الأعصاب في جامعة كانساس الطبية، مايكل ريبي، عن أعراض مشابهة للجلطة.

1-الصداع النصفي: يؤثر الصداع في البصر ويجعلك تشعر بالضعف؛ ولكن الأبحاث أثبتت أن المصابين بصداع الشقيقة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية؛ فإذا كنت تعاني من الخفقان ونبض في الرأس، وتخشى من أن يكون سببهما هو الإصابة بجلطة دماغية فغالبا، سبب هذه الأعراض بسيط ولا يتعدى ارتباطه بالتوتر والصداع وتذبذب سكر الدم.

2- ارتفاع ضغط الدم: قد يسبب ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه الصداع والشعور بالضعف ومشاكل في البصر، كما أنه من عوامل الخطر التي تزيد فرصة الإصابة بالسكتة لذا يجب علاج ضغط الدم حتى يبقى ضمن معدله الطبيعي.

3- التوتر: قد يسبب فرط التوتر الرجفة وتسارع ضربات القلب والدوخة ويؤدي إلى الإصابة بنوبة الهلع، وأعراض نوبة الهلع مشابهة لأعراض النوبة القلبية مثل صعوبة التنفس والدوخة والتعب وألم في الصدر والخوف.

4- تغير معدل سكر الدم: تذبذب معدل سكر الدم من خلال انخفاضه وارتفاعه الشديدين يمكن أن يسبب مشاكل في بصر المصابين بالسكري؛ كما قد يشعرهم بفقدان التركيز والتشويش الفكري وهو أمر مشابه لما يحدث أثناء الإصابة بالسكتة الدماغية؛ وفق "القبس".

وحول نوبات الصداع: هناك أعراضاً تنذر بالخطر، فإن أحسست بأي من الأعراض التالية، فعليك قصد غرفة الطوارئ سريعا أو الاتصال بالإسعاف:

1- صداع شديد جدا، وأشد من أي نوبة صداع مررت بها سابقا.

2- الشعور بضعف في جانب واحد من الجسم فقط.

3- صعوبة ومشاكل في الحركة والتحدث وفهم ما يقال لك.

4- تشويش الرؤية أو فقدانها في عين أو العينين معا.