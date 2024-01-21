شكرا لقرائتكم خبر عن " مجلة أمريكية" تكشف عن قيمة دخل رونالدو من الإعلانات خلال عام 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبدالناصر المودع تأثير تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على اليمن عبدالناصر المودع لماذا منظرو المشاريع التدميرية هم أول ضحاياها؟ عبدالناصر المودع ليست اتفاقية سلام ولكنها تطوير للهدنة عبدالناصر المودع أكثر من نصف مليون دولار يوميا؛ قيمة فساد نفط مأرب عبدالناصر المودع لماذا هجمات الحوثيين غير مؤثرة على الحرب في غزة؟

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