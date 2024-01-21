تراند اليوم : شاهد : زوجة لاعب الأهلي المصري تنشر صور محادثاته المخلة مع عشرات الفتيات.. وردة فعل غير متوقعة من اللاعب تجاه زوجته

صحيفة الخليج 365: فجرت زوجة لاعب النادي الأهلي المصري، صلاح محسن، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما نشرت عدة صور لمحادثات زوجها مع عشرات الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المحادثات عبر تطبيق سناب شات، ما دار بين اللاعب صلاح محسن وعدد من الفتيات، من حديث غير لائق، وطلب صور خاصة لهم.

وكانت زوجته قد نشرت هذه الصور وخرجت للتعليق عليها حيث قالت إنها فعلت ذلك بغرض الانتقام منه بعد خيانتها.

فيما رد اللاعب على هذا الأمر، قائلا إن هذه المحادثات "مفبركة" وليست حقيقية، مؤكدا أنه تم سرقة صفحته بغرض تشوية صورته والانتقام والقضاء على مستقبله في كرة القدم.

وردت زوجته مرة أخرى بأن صفحة اللاعب لم تكن مسروقة وهذه المحادثات حقيقة وتثبت أنه قام بخيانتها.

وأعلن صلاح محسن، خلال الساعات الأخيرة، انفصاله عن زوجته على خلفية هذه التسريبات.