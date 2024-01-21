تراند اليوم : "الداخليه" تنشر لائحة العقوبات المالية تجاه مخالفة نظام كاميرات المراقبة الأمنية

صحيفة الخليج 365: نشرت وزارة الداخلية، لائحة العقوبات المالية الخاصة بمخالفة أحكام، نظام كاميرات المراقبة الأمنية، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

وقالت الداخلية إنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة "خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية"، يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي.

نقل التسجيلات أو نشرها

يعاقب كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة انظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، بغرامة قدرها 20 ألف ريال

مخالفة المواصفات

غرامة قدرها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية.

مخالفة وثيقة الشروط

غرامة مالية قدرها 1000 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.

عدم وضع لوحة

غرامة مالية قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.

عدم الاحتفاظ بالتسجيلات

غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، ويجب أن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين، إلى حين إنتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه.

الأماكن المحظورة

غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظورة تركيبها فيها

مدة التظلم

قالت وزارة الداخلية إنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.