ضباب وأمطار على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس اليوم - بمشيئة الله تعالى- لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



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