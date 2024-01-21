شكرا لمتابعة خبر عن ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا في ضاحية الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استكملت شركة المياه الوطنية تشغيل (8) محطات جديدة لتنقية مياه الشرب المصغرة بضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء في المنطقة الشرقية، وهي الحزمة الأولى من أصل (15) محطة لتنقية مياه الشرب في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها.

ويأتي طلك بهدف الارتقاء بجودة المياه المقدمة للعملاء، وزيادة نطاق التغطية بالمياه المحلاة.

وأفادت الشركة بأنها تضخ يوميًا من المحطات الثمانية في ضاحية الملك فهد أكثر من 20 ألف متر مكعب من المياه المحلاة كطاقة قصوى في إنتاج المياه المحلاة بنظام التناضح العكسي المصغر؛ وتعمل الشركة حاليًا على تقييم كفاءة التشغيل لهذه المحطات، ومتابعة تدفقات وضغوط المياه المحلاة في شبكات الأحياء المستهدفة (الأول، الثاني، الثالث، السادس، وأجزاء من السابع).

وأشارت الشركة إلى أن عدد المستفيدين من محطات التنقية بضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء يصل نحو (75) ألف نسمة، مبينةً أنها تعمل على تنفيذ ما تبقى من أعمال إنشاء محطات تنقية مياه الشرب الـ (7) المتبقية في مواقع أخرى بمدينة الدمام ومحافظتي الخبر والجبيل لتصل إلى (76,600) مترٍ مكعبٍ يوميًا من المياه المحلاة، كإجمالي إنتاج لجميع مكونات المشروع الذي يتضمن (15) محطة تنقية للمياه المحلاة.

وأوضحت أن مشاريع تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب المصغرة أحد مخرجات الإستراتيجية الوطنية للمياه، التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تواكب النهضة العمرانية التي تشهدها محافظات المنطقة الشرقية، وتغطي احتياجات المنطقة من المياه المحلاة بشكل مؤقت، لحين ضخ الكميات الإضافية من خلال مشاريع تحسين جودة المياه الجاري تنفيذها والمخطط استقبالها من الشريك الإستراتيجي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خلال العامين القادمين.