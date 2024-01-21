شكرا لمتابعة خبر عن ‫شركة الدرعية‬⁩ تفتتح نفق الدرعية الجديد .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏⁧‫افتتحت شركة الدرعية‬⁩ إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة نفق الدرعية الجديد الواقع على طريق الدائري الغربي .

ويبلغ طول النفق 435 متر، حيث يضم 8 مسارات ويساهم في ربط الدرعية ووجهاتها بالرياض.

يذكر أن مشروع بوابة الدرعية، هو أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم لتأهيل وتطوير الدرعية التاريخية’جوهرة المملكة’ بقيمة ٧٥ مليار ريال، لتكون واحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية والتعليمية والترفيهية في المنطقة والعالم، مستفيدة من موقعها التاريخي، وثقافتها الفريدة، باعتبارها أرض الملوك والأبطال، وما يقع في قلبها من مواقع تراثية عالمية.