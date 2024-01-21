شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المرور السعودي يحذر من مخالفة بقيمة 300 ريال لمن يخالف هذه القواعد عند السير تحت الامطار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدرت الإدارة العامة للمرور السعودي تحذيرًا هامًا عبر حسابها الرسمي على منصة إكس بخصوص القيادة في ظروف الطقس السيئ، خاصةً مع تساقط الأمطار الرعدية. حثت الإدارة السائقين على اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية لضمان سلامتهم وسلامة الطرق.

المرور السعودي يحذر من مخالفة بقيمة 300 ريال

وفي سياقها، شددت الإدارة على ضرورة القيادة بحذر شديد، مشيرة إلى أن تجاوز الحدود السرعة المسموح بها يمكن أن يتسبب في وقوع حوادث. كما نبهت إلى أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية، حيث يتعرض أي شخص يتجاوزها لغرامة مالية.

المرور السعودي يحذر من مخالفة

وأكد

على ضرورة اتباع تعليمات القيادة في ظل هطول الأمطار، مثل السير بسرعة منخفضة، والابتعاد عن التسرع، واستخدام الإشارات الخاصة بالتنبيه في حالة انعدام الرؤية. كما شددت على أهمية الحفاظ على مسافات آمنة بين المركبات واستخدام المساحات لإزالة المياه عن الطريق.

وفي سياق متصل، نوهت المرور السعودي إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 300 ريال سعودي على من لا يلتزم بترك مسافات آمنة بين المركبات، مشيرة إلى أهمية هذا الإجراء في تجنب الحوادث المفاجئة وضمان سلامة الجميع على الطرق.