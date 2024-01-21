شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شروط التقديم والقبول في جامعة خليفة 2024 وما هي التخصصات المتاحة فيها؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تأسست جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في شباط من عام 2007، وانطلقت بتدريسها في تشرين الأول من عام 2008، لتكون مؤسسة تعليمية مستقلة وغير ربحية. يتمثل المقر الرئيسي للجامعة في إمارة أبوظبي، حيث تضم الجامعة حرمين، أحدهما في أبوظبي والآخر في الشارقة.

شروط التقديم والقبول في جامعة خليفة

تحتل جامعة خليفة مكانة بارزة في مجال التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدولة. كما تتميز بتصنيفات عالمية مرموقة، حيث جاءت في المرتبة 183 في تصنيف جامعة QS العالمية لعام 2021، وحصلت على المرتبة 129 في تصنيف US News & Reports في اختصاص الهندسة.

توفر جامعة خليفة تجربة تعليمية متميزة للطلاب بإشراف هيئة تدريس دولية معترف بها. تبلغ نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس 9:1، مما يعزز التفاعل الفعّال والدعم الشخصي لكل طالب.

تتنوع تخصصات الجامعة في ثلاث كليات رئيسية: الهندسة، الآداب والعلوم، والطب والعلوم الصحية. تشمل تخصصات الهندسة البترول والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وغيرها، مما يتيح للطلاب اختيار مجالاتهم المفضلة.

للقبول في جامعة خليفة لدرجة البكالوريوس لعام 2024، يتعين على الطلاب تحقيق معايير محددة، بما في ذلك التخرج من المدرسة الثانوية خلال العامين السابقين، وتحقيق درجات محددة في اختبارات EmSAT في الرياضيات والفيزياء واللغة العربية واللغة الإنجليزية. كما يتوجب عليهم إثبات إتقان اللغة الإنجليزية من خلال اختبارات مثل IELTS أو EmSAT أو TOEFL.

باستمرارها في الابتكار وتقديم تجربة تعليمية على مستوى عالمي، تظل جامعة خليفة محط اهتمام الباحثين والطلاب الطموحين.