تراند اليوم : شفت السقف يتساقط ونطقت الشهادة.. أرملة عراقي تروي اللحظات الأخيرة قبل مقتل زوجها وإصابتها بقصف إيراني-فيديو

صحيفة الخليج 365: روت أرملة رجل الأعمال العراقي بيشراو دزيي، اللحظات الأخيرة قبل مقتل زوجها جراء الهجمات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني على مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وقالت: " نحن 5 أفراد، وزوجي تناول طعام العشاء مع صديقه في الطابق الأول من المنزل وكان معهما ابني الذي غادر لاحقا".

وأضافت:"أطفالي خلدوا للنوم وزوجي كان يمارس الرياضة قبل الهجوم".وتابعت: "فجأة شفت السقف يهوى ويتساقط وسمعت صوت قرآن ونطقت الشهادة".

وفجر الثلاثاء الماضي، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان شمال العراق، في بيان، أن الحرس الثوري الإيراني "شن هجوما بصواريخ باليستية على عدة مناطق في أربيل مساء الاثنين، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين".