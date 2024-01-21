تراند اليوم : أول رد من لاعب الأهلي المصري "صلاح محسن" على اتهام طليقته له بالخيانة وتداول صور محادثات بينه وبين الفتيات على مواقع التواصل

صحيفة الخليج 365: رد لاعب النادي الأهلي المصري صلاح محسن، على اتهامات طليقته له بالخيانة، وتداول صور محادثات بينه وبين فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام": "في البداية بعتذر لكل الناس عن الحاجات اللي انتشرت دي وأنا مش هعلق غير بحسبي الله ونعم الوكيل، الخلافات الزوجية عمر مكانها ما كان السوشيال ميديا والخلافات دي كانت من فترة وحساباتي كانت معاها وللأسف محادثات اتفبركت لتشويه صورتي وبغرض الانتقام والقضاء على مستقبلي في كرة القدم".

وتابع: "فيه حاجات كتير مش هينفع أتكلم فيها لأنها مهما كانت أم أولادي ومش هتكلم دلوقتي احتراما للناس واحتراما لأنها كانت في يوم من الأيام أقرب الناس ليا، وأنا بعتذر بالنيابة عن بيتي لكل الناس لأن الخلافات مش مكانها السوشيال ميديا، وحقي هاخده بالقانون آسف لكل الجمهور".

وواصل: "مركز في مستقبلي من زمان ومركز جدا في تمريني ويجتهد لأن طموحي كبير جدا وعمر الحاجات دي ما هتوقف طموحي حتى لو كان غرضها كدا، ودي محنة كبيرة وصدمة ليا بس في الآخر حقي هاخده وعند الله تجتمع الخصوم".

وأضاف: "الانفصال بيني وبين الأستاذة اللي كانت في يوم من الأيام مراتي، وهي أم أولادي، كان من فترة، واللي حصل غرضه تشويه صورتي والقضاء على مستقبلي".