تراند اليوم : بالفيديو.. السيسي يحذر إثيوبيا: لن نسمح بالاعتداء على أرض الصومال خاصة لو طلبوا منا التدخل

صحيفة الخليج 365: وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة تحذيرية إلى دولة إثيوبيا، قائلا إن مصر لن تسمح لها بتهديد الصومال.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي: "محاولة القفز على أي أرض من الأراضي للسيطرة عليها، مثل الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، لن يوافق أحد على ذلك".

وأضاف: "الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها".

وتابع: "إحنا مش بنقول الكلام ده عشان نهدد حد، إحنا مش هنسمح لحد يهدد الصومال، ومحدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها خاصة لو طلبوا نكون موجودين معاهم".