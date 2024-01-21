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تراند اليوم : بالفيديو.. السيسي يحذر إثيوبيا: لن نسمح بالاعتداء على أرض الصومال خاصة لو طلبوا منا التدخل

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صحيفة الخليج 365: وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة تحذيرية إلى دولة إثيوبيا، قائلا إن مصر لن تسمح لها بتهديد الصومال.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي: "محاولة القفز على أي أرض من الأراضي للسيطرة عليها، مثل الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، لن يوافق أحد على ذلك".

وأضاف: "الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها".

وتابع: "إحنا مش بنقول الكلام ده عشان نهدد حد، إحنا مش هنسمح لحد يهدد الصومال، ومحدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها خاصة لو طلبوا نكون موجودين معاهم".
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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