9 إصابات لمعلمات وطلاب في حادث بالمخواة

وقع صباح اليوم حادث بين سيارتين تبين أنها بين طلاب ومعلمات متوجهين لمدارسهم ، وقد نتج عنه عدة اصابات مختلفة.

وذكر متحدث الهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه قد ورد بلاغ لغرفة العمليات الهلال الأحمر في تمام الساعة 7:13 ص اليوم الأحد يفيد بوجود حادث تصادم وذلك بمحافظة المخواة تحديداً ( الجوه ).

وقال الزهراني تم على الفور توجيه 4 فرق إسعافية من الهلال الأحمر وأيضاً القائد الميداني وفرقتين إسعافيه من الصحة وعند وصول أول فرقه إسعافيه لموقع الحادث تبين بوجود 9 إصابات تم التعامل معها إسعافياً حسب البروتوكول الإسعافي المتبع وكانت اصابتهم خمس اصابت متوسطه و3 اصابات بسيطه واصابه خطيره

وتم نقل جميع الاصابات إلى مستشفى المخواه العام .

فيما تمت الإستجابة من الفــرق الإسعافية في خلال 13 دقائق من ورود الـبـــلاغ لوصول الفرق الإسعافية بالموقع وإدارتهـا للعملية الاسعافية

وشددت الهيئة على سرعة الاتصال برقم البلاغات 997 أو تطبيقي أسعفني و توكلنا في حال وقوع أي حالة اسعافية والإبتعاد عن التجمهر وإفساح المجال لرجال الهلال الأحمر.