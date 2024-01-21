شكرا لمتابعة خبر عن الأمن البيئي يحذر المتنزهين والباحثين بعدم دخول المحميات دون ترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ «الفقع» بالالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تخالف دخول المحميات الملكية والطبيعية دون ترخيص .

وأكد الأمن البيئي أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 10.000 ريال .

كما حثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة .