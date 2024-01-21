شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: البرامج التدريبية التي تتلقونها رحلة تطويرية لمستقبل واعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد معالي وزير التعليم أ. يوسف بن عبدالله البنيان اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “القيادات الواعدة” الذي تنفذه وزارة التعليم لمنسوبيها ضمن مراحل متعددة، والتقى معاليه بمقر الوزارة بالرياض، القيادات الواعدة في الوزارة، وإدارات التعليم “عن بُعد”، بحضور وكيل الوزارة للموارد البشرية، أ. محمد الغامدي، والمشرف العام على الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية، أ. الحجاب الحازمي.

ورحًب الوزير البنيان في بداية اللقاء بالمشاركين في البرنامج، متمنياً لهم التوفيق؛ ومستعرضاً معهم بعض التجارب الناجحة التي من شأنها أن تصبح نماذج ملهمة؛ لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية في المجال العملي.

وأكد معاليه على الاهتمام بالتطوير، والبرامج التدريبية التي تسهم في رفع أداء الموظف وتمكّنه من تجويد أعماله اليومية؛ بما يخدم الجهة التي يعمل بها والمهام الموكلة إليه؛ لافتاً إلى الالتزام بالمبادئ والقيم الوظيفية والتكامل مع الآخرين وتطوير الذات، إلى جانب احترام الوقت والمصداقية في أداء الأعمال؛ للوصول إلى النجاح.

وأبدى المشاركون في مشروع القيادات الواعدة اهتمامهم وحرصهم على الاستفادة من البرامج واللقاءات التي تنفذها الوزارة بشكل دوري، بما تتضمنه من معارف وخبرات تنعكس على محصلتهم التدريبية بشكل إيجابي.