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تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل المعلق القطري " سمير المعرفي "بعد تسجيل " كنو" الهدف الأول بشباك قيرغزستان

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول ، ردة فعل المعلق القطري سمير المعرفي معلق قنوات الكاس على هدف المنتخب لـ "محمد كنو" في شباك قيرغزستان ، ببطولة كأس آسيا .

وظهر المعرفي في الفيديو وهو يصرخ فرحا بعدما سجل " كنو" الهدف الأول للمنتخب في شباك منتخب قيرغيزستان .

وأبان الفيديو وقوف المعرفي عن مقعده ، فيما قال " أوووه .. السعودي لا يخاف " .

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم ، تأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس آسيا، متصدراً المجموعة السادسة بعد فوزه على منتخب قيرغيزستان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الدوحة ، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس أسيا 2023

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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