تراند اليوم : "ما بدي نجتمع بدي لحن"...شاهد:"أصالة" تطلب لحن من "رابح صقر" بإلحاح خلال حفل "Joy Awards" بالرياض

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، لقاء جمع الفنانة السورية "أصالة نصري" والفنان "رابح صقر" أثناء ظهورهم في حفل "Joy Awards"، الذي أقيم أمس السبت، في الرياض.

وأبان المقطع، أصالة وهي تطلب من الفنان "رابح صقر" لحن لها، حيث قامت بمسك يده وقالت: شو بحب الطاقة اللي أنا كمان عندي ياها.

ورد عليها "رابح صقر" قائلًا: إن شاء الله نجتمع، لترد عليه: ما بدي نجتمع بدي لحن بدي لحن.

الجدير بالذكر، انطلق حفل "Joy Awards " النسخة الرابعة، مساء أمس السبت، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، وشهد الحفل مشاركة كبيرة من مشاهير الوطن العربي والعالم.