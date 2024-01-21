تراند اليوم : بالفيديو: المنتخب السعودي يهزم قيرغيزستان بثنائية نظيفة.. ويتأهل لدور الـ 16 في كأس آسيا

صحيفة الخليج 365: تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى دور الـ16 في بطولة كأس آسيا، متصدراً المجموعة السادسة بعد فوزه على منتخب قيرغيزستان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب أحمد بن علي في مدينة الدوحة، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس أسيا 2023، وكان المنتخب السعودي قد نجح في عبور عمان في الجولة الأولى بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ونجح محمد كنو في تسجيل الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، وسجل فيصل الغامدي الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع المنتخب السعودي رصيده إلى النقطة 6 في صدارة المجموعة وجاءت تايلاند في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وجاءت عمان في المركز الثالث بنقطة وحيدة، بينما تذيل منتخب قيرغيزستان ترتيب المجموعة السادسة بدون رصيد من النقاط.

ويواجه المنتخب السعودي منتخب تايلاند يوم الخميس القادم على صدارة المجموعة.