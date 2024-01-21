تراند اليوم : بالفيديو .. رئيس مجموعة "فوج" يراهن على حصته على الهواء ويتحدى أي استثمار آخر تكون أرباحه مثل الاستثمار لديه

صحيفة الخليج 365 : تحدى رئيس مجلس إدارة مجموعة "فوج"، "رياض الزامل" خلال لقائه ببرنامج "ياهلا"، أي استثمار آخر تكون أرباحه مثل أرباح الاستثمار لديه.

وقال "الزامل"، اليوم أراهن على أنك تقدر تدخل ناس عندك موظفين وبتربح مليون، لكن لو دخلتهم شركاء بتربح 10 مليون، وهذا رهان عن تجربة واتحدى اي رجل أعمال اليوم بالأرقام، أن يستثمر في شركات "فوج" وقيمتها اليوم بأي استثمار آخر، سواء عقاري أو أسهم أو تجاري.

وأضاف: اتحدى أن يكون العائد على الاستثمار مثلا مني في شركة مثل "تاكت" أو غيرها من الشركات، عائدها اليوم خلال 10 سنوات قيسه بالتقييم لو أنا وضعت المبلغ في سوق الأسهم، لا يوجد مقارنة.

وأشار إلى أنه من يثبت العكس يعطيه حصته.