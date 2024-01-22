تراند اليوم : شاهد: محمد عبده يقبل يد "نانسي عجرم".. و "عبد المجيد عبدالله" يعلق: إيه ده خنتيني

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، لقاء جمع الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" و الفنان "عبد المجيد عبدالله" والفنان "محمد عبده"، و"سالم الهندي"، خلال تواجدهم في حفل "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض، يوم السبت الماضي.

وأبان المقطع، قيام الفنان "محمد عبده" بتقبيل يد "نانسي عجرم"، وقال "سالم الهندي" إن "محمد عبده" أكثر واحد معجب بها، وردت "نانسي": وأنا كمان معجبة فيه.

فيما قام الفنان "عبد المجيد" بمداعبة "نانسي عجرم"، وقال لها : إيه ده خنتيني.