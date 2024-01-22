تراند اليوم : " مشهد صادم " ..شاهد : مدير شركة يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد سقوطه من ارتفاع 15 قدمًا أمام موظفيه

ترجمة حصرية: أظهر مقطع فيديو مشهد صادم اللحظات الأخيرة لرئيس شركة تكنولوجيا وهو يسقط من ارتفاع 15 قدمًا ويلقى مصرعه خلال حفل الذكرى السنوية لشركته.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة Vistex لإدارة الإيرادات ، ""سانجاي شاه" ، قد سقط على خشبة المسرح خلال إلقاء كلمته احتفالاً بمرور 25 عامًا على تأسيس فرع لشركته في الهند.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية ، أن " شاه " كان يسعى للنزول بقفص حديدي لكي يُلقي كلمته من موقع مرتفع مع أحد مساعديه حين انقطع الكابل الذي كان يحمل القفص، حيث سقط من ارتفاع 15 قدمًا في مدينة حيدر أباد الهندية.