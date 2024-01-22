المملكة تُعلق على عودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً، اليوم الأحد، رحبت فيه باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجاء في البيان أن “وزارة الخارجية ترحب باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران، وتأمل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف البيان أن “المملكة العربية السعودية تدعو إلى حل كافة الخلافات بالطرق والوسائل السلمية والحوار، وفق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار”. وتأتي خطوة خفض التوتر بين باكستان وإيران بعد تصاعد التوتر بينهما في الآونة الأخيرة، حيث قطعت باكستان العلاقات الدبلوماسية مع إيران في أبريل الماضي، بعد اتهامها بتورط في هجمات على أراضيها. وتعد هذه الخطوة إيجابية، حيث من شأنها أن تساعد على خفض التوتر في المنطقة، وتعزيز الاستقرار والأمن.