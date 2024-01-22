عبدالله العجل يكشف عن طريقة التقديم على الأراضي المجانية لوزارة الإسكان

كشف المختص العقاري عبدالله العجل عن الخطوات اللازمة للتقديم على الأراضي المجانية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي.

وأوضح العجل خلال التغريدة كيفية التقديم على الأراضي المجانية، حيث يتطلب الأمر الدخول إلى منصة سكني وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك، يتم اختيار فئة “منتجات سكني – الأراضي” وتحديد نوع المشروع كـ “أرض” والمنطقة المرغوبة. بالنقر على زر “بحث”، يتم عرض المشاريع المتاحة. ومن المهم أن يتم اختيار المشروع المناسب من خلال النقر على خيار المعاينة، حيث سيظهر خريطة المشروع ومعلوماته المتعلقة.

يأتي هذا الإعلان لتسهيل وتوضيح الإجراءات اللازمة للراغبين في التقديم على الأراضي المجانية لوزارة الإسكان، ويعكس الجهود المستمرة لتوفير فرص الإسكان للمواطنين وتحقيق الاستدامة العمرانية.