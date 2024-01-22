مجددا.. الأمير فيصل بن فرحان يتحدث عن إمكانية تطبيع المملكة مع إسرائيل

في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه لا يمكن تحقيق تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. ودعا إلى وقف التصعيد في قطاع غزة. وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى ضرورة التركيز على وقف التصعيد في المنطقة، وخاصة في قطاع غزة، وحل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء.

وفيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، أكد الوزير أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. وأكد أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال حل القضية الفلسطينية. وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن قلقه البالغ من التوترات في البحر الأحمر، نتيجة هجمات الحوثيين في اليمن والضربات الأميركية على أهداف الحوثيين. وأعرب عن مخاوفه من أن هذه التوترات قد تخرج عن السيطرة وتؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة.

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