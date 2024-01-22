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تراند اليوم : بالفيديو.. "مانشيني" يصدم الجماهير بشأن توقعاته حول فوز المنتخب السعودي بكأس آسيا

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صحيفة الخليج 365: قال مدرب المنتخب الوطني روبرتو مانشيني، إن المنتخب السعودي غير مرشح للفوز بكأس آسيا 2023.

وأضاف مانشيني خلال مقابلة تلفزيونية بعد مباراة قرغيزستان: " لعبنا مباراة جيدة ، لعبنا أفضل عندما نكون 11 ضد 11 ، ولكن عندما يكون هناك نقص في الفريق المنافس ، نحن حاولنا أن نلعب ببطء ، حاولنا أن نغير هذه المباراة ولكن كرة القدم غريبة".

وردا على سؤال بشأن توقعاته بترشح المنتخب السعودي للفوز بلقب كأس آسيا ، قال مانشيني:" لا لا ، المرشحين بالفوز اليابان ، كوريا ، أستراليا، إيران، هذه الفرق في مستوى عالي للغاية".
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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